L'attrice francese Isabelle Adjani condannata per frode fiscale

Roma, 14 dic. (askanews) – L’attrice Isabelle Adjani è stata condannata a Parigi in contumacia a due anni di carcere con la condizionale e a 250.000 euro di multa per frode fiscale e riciclaggio. Il legale della star francese protagonista di “Adele H.” (1975) di Francois Truffaut e di “Camille Claudel” (1988), che gli è valso 5 César e un Orso d’argento come miglior attrice, Olivier Pardo rilancia:

“É stato un tribunale che ha emesso una sentenza senza le spiegazioni di Isabelle Adjani. Senza la presenza della principale testimone, che in merito a un prestito, doveva sapere se voleva prestare o non prestare. Isabelle Adjani, che si è sempre detta innocente, non chiede di essere processata meglio di altri per la sua notorietà, ma non c’è motivo per processarla in modo peggiore, cioé con meno diritti”, ha spiegato, dicendo che la sua cliente ha fiducia nella giustizia e che presenterà ricorso immediato.

L’artista è ritenuta colpevole di essere stata domiciliata in modo fraudolento in Portogallo nel 2016 e 2017 e di aver fatto passare una donazione di due milioni di euro per un prestito e aver fatto transitare 120.000 euro tramite un conto americano non dichiarato.