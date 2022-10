L’attrice Jamie Lee Curtis lascia le sue impronte a Hollywood

Roma, 13 ott. (askanews) – Jamie Lee Curtis, figlia dei celebri attori Tony Curtis e Janet Leigh, ha lasciato le impronte di mani e piedi nel cortile del TCL Chinese Theatre su Hollywood Boulevard, a Los Angeles. L’attrice nota per il ruolo di Laurie Strode nella saga horror “Halloween”, ma anche per la partecipazione a film cult come “Una poltrona per due” (1983) e “Un pesce di nome Wanda” (1988), nel suo discorso di accettazione ha affermato:

“Quando porto la gente a visitare Los Angeles vengo qui.

Li porto dentro. Sembra che dicano ‘hey, vogliamo vedere il Chinese Theatre e le impronte di mani e piedi’ e io ‘Ok, andiamo!’. Ora è strano che io sia qui, ma è la stessa cosa dell’Hollywood Boulevard, la Walk of fame”.

Presente anche la famiglia – il marito, il regista Christopher Guest, e le figlie Ruby e Annie – di cui l’attrice va orgogliosissima:

“La mia famiglia, che ho una famiglia, che la mia famiglia è qui, che mi amano e mi sostengono, ho amici, colleghi che sono venuti qui a sostenermi, faccio parte di una comunità, faccio parte di una grande comunità, l’industria cinematografica, il che è davvero potente”.

Alla cerimonia inoltre Melanie Griffith e Arnold Schwarzenegger, che recita con lei nell’esilarante film di spionaggio “True Lies” (1994):

“Ci sono mote star qui, a Hollywood, hanno magari uno o due successi. Questa donna ha successi per più di quattro decenni, pensateci. Più di quattro decenni, un successo dopo l’altro. E non importa di quale genere, se commedia o storia d’amore, un film d’azione o qualsiasi cosa, lei può farlo”, ha detto Schwarzenegger.