Lattuga a volontà per i lamantini della Florida

Lattuga a volontà per i lamantini della Florida

Lattuga a volontà per i lamantini della Florida

(Adnkronos) - La lattuga sarà di nuovo nel menu dei lamantini della Florida, come parte di uno sforzo per scongiurare la morte per fame degli amati mammiferi marini. Già l’anno scorso sono state somministrate circa 91 mila chili di lattuga ai lamantini, che trovano sempre meno ci...