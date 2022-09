Latuta, abbigliamento da lavoro da 3 generazioni con la semplicità di un click

Semplicità, tempi rapidi e personalizzazioni sono a portata di tap sul sito di Latuta.

Aziende e professionisti hanno bisogno di un abbigliamento incentrato su specifiche esigenze lavorative, coerente con l’immagine del brand e accessibile in tempi rapidi, grazie a semplici modalità d’acquisto. È per fornire una risposta efficace a questa platea di clienti che Latuta ha costruito la sua offerta: l’eCommerce specializzato in abbigliamento da lavoro espressione di quasi un secolo di storia, coniugata con l’innovazione in chiave digitale.

Viene messa a disposizione una proposta concepita per tutti i principali settori lavorativi: Sanitario, Chef & Horeca, Edilizia & Industria, Promozionale, Scuole e Università, DPI, Parrucchieri & Wellness e Domestico. Sono presenti tutti i migliori brand del settore, quali Giblor’s, Creyconfe, Egochef, Isacco, Payper, Pukka, Rossini, U-Power.

Insieme alla qualità dei marchi di punta sono offerti sconti quantità̀ su taglie e colori, anche assortiti. https://latuta.com/ assicura un’esperienza d’acquisto improntata su semplicità e velocità, in pochi istanti si può passare in rassegna l’offerta, che si caratterizza inoltre per la possibilità di personalizzare le divise con ricami e serigrafie. Non sono previsti minimi d’ordine.

Nel novero dei clienti che hanno approfittato di questa proposta figurano Lavazza, FCA, Caffè Malabar e Guido Gobino, solo per citarne alcuni. Soluzioni che spaziano dalle scarpe sala alle divise reception, passando per grembiuli e giacca chef.

La richiesta di preventivi personalizzati può realizzarsi attraverso più canali, dalla chat online ai form implementati sull’eCommerce. Tutte queste prerogative hanno portato a 25.000 ordini all’anno e oltre 1.000 articoli in magazzino.

L’impegno per l’innovazione unito alla solidità di una storia raccolta in tre generazioni

Latuta, https://latuta.com/, rappresenta il punto d’arrivo di un percorso imprenditoriale inaugurato nel 1933 sotto l’insegna Casa della Tuta, che ben presto è divenuta sinonimo di abbigliamento da lavoro a Torino e provincia.

L’azienda è così passata dal banco al mercato di Porta Palazzo, nel cuore pulsante di Torino, a un negozio di 500 mq che si affaccia con ben 12 vetrine su una delle più belle gallerie urbane della città.

Come scoprire l’approccio non convenzionale all’abbigliamento da lavoro di Latuta? Semplicità, tempi rapidi e personalizzazioni sono a portata di tap su https://latuta.com/.