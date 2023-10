Laudate Deum, Mons. Fabene: nuovo dono a tutta l'umanità

Roma, 4 ott. (askanews) – “E’ un dono che ancora una volta il Papa fa a tutta l’umanità per richiamare la necessità di coltivare e custodire la nostra casa comune che è la Terra. In particolare il Papa vuole aggiornare l’enciclica Laudato Sì secondo le esigenze del mondo di oggi guardando soprattutto ai giovani ma chiamando alla responsabilità noi adulti perchè dobbiamo consegnare ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze un mondo vivibile, una Terra in cui possano vivere dignitosamente in armonia con la natura”.

Così monsignor Fabio Fabene, vescovo titolare di Montefiascone e segretario della Congregazione delle cause dei Santi, ha commentato l’esortazione apostolica di Papa Francesco Laudate Deum che integra, 8 anni dopo la sua pubblicazione, l’enciclica Laudato Sì. Proprio nel giorno di San Francesco, il 4 ottobre, monsignor Fabene ha partecipato alla XXIII edizione della Festa degli alberi nelle scuole, con la piantumazione a Villa Celimontana di un tiglio insieme a studenti di tre scuole romane.