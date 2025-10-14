L'aumento dell'aggressione russa alza la posta per Zelenskyy nei prossimi colloqui negli Stati Uniti

In un preoccupante aumento della violenza, le operazioni militari russe hanno recentemente preso di mira infrastrutture civili in Ucraina, inclusi un ospedale a Kharkiv e un convoglio umanitario delle Nazioni Unite. Questi eventi si verificano a pochi giorni dall’incontro previsto tra il presidente Volodymyr Zelenskyy e il suo omologo statunitense, Donald Trump, a Washington, dove il tema centrale sarà probabilmente l’acquisizione di missili avanzati a lungo raggio.

Martedì, funzionari hanno riportato che attacchi aerei con droni e bombe guidate a Kharkiv hanno ferito almeno 57 persone e costretto all’evacuazione di 50 pazienti dalla principale struttura medica della città. Contemporaneamente, un altro attacco a un convoglio dell’ONU è avvenuto a Bilozerka, una cittadina in prima linea nella regione meridionale di Kherson, sebbene non siano stati segnalati feriti in questo incidente.

Recenti attacchi a obiettivi civili

Questi attacchi, condannati da Zelenskyy come atti di terrorismo, sottolineano la continua sofferenza dei civili coinvolti nel conflitto. Anche le Nazioni Unite hanno denunciato gli attacchi come una violazione delle leggi internazionali umanitarie, sottolineando la necessità di responsabilità e protezione per i non combattenti nelle zone di guerra.

Dettagli dell’attacco all’ospedale di Kharkiv

Le incursioni a Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina, hanno preso di mira una struttura dedicata a salvare vite. Zelenskyy ha espresso indignazione, definendo gli attacchi come un “attacco cinico a un luogo dove si salvano vite”. Ha evidenziato che le infrastrutture energetiche sono state un obiettivo primario negli attacchi recenti, in particolare nelle regioni di Kherson e Sumy, complicando ulteriormente la crisi umanitaria.

“Ogni giorno, ogni notte, la Russia colpisce le nostre centrali elettriche e le strutture del gas,” ha dichiarato Zelenskyy tramite un post su Telegram. Questo schema di attacchi a infrastrutture energetiche critiche è diventato sempre più comune con l’avvicinarsi dell’inverno, lasciando molti ucraini vulnerabili a condizioni climatiche avverse senza energia affidabile.

Risposta internazionale e potenziale supporto dagli Stati Uniti

Alla luce di queste condizioni in deterioramento, Zelenskyy sta chiedendo un aumento del supporto militare da parte degli alleati dell’Ucraina, in particolare in termini di sistemi di difesa aerea. Il governo ucraino ha inviato una delegazione di alto livello a Washington per discutere il potenziamento delle proprie capacità difensive e della resilienza contro gli attacchi russi.

Implicazioni dell’aiuto militare statunitense

Durante l’incontro imminente con Trump, Zelenskyy spera di ottenere la fornitura di missili Tomahawk, che migliorerebbero significativamente le capacità militari dell’Ucraina. Questi missili a lungo raggio potrebbero consentire all’Ucraina di effettuare attacchi di precisione nel profondo del territorio russo, inclusi potenziali obiettivi a Mosca.

Sebbene le amministrazioni statunitensi precedenti siano state riluttanti a fornire armi così avanzate, le recenti dichiarazioni di Trump suggeriscono che potrebbe riconsiderare questa posizione. Tuttavia, il Cremlino ha emesso avvertimenti severi sulle potenziali ripercussioni della fornitura di questi missili all’Ucraina, indicando che ciò potrebbe intensificare il conflitto e coinvolgere gli Stati Uniti in un ruolo più diretto.

Attacco al convoglio dell’ONU e preoccupazioni umanitarie

L’assalto al convoglio dell’ONU a Kherson, chiaramente contrassegnato come missione umanitaria, ha suscitato la condanna sia da parte di funzionari ucraini che di organizzazioni internazionali. Sebbene non si siano registrati feriti, l’attacco evidenzia i pericoli affrontati dai lavoratori umanitari nelle zone di conflitto.

Matthias Schmale, coordinatore umanitario dell’ONU per l’Ucraina, ha affermato: “Tali attacchi sono del tutto inaccettabili. I lavoratori umanitari sono protetti dal diritto umanitario internazionale e non dovrebbero mai essere attaccati.” Il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, ha fatto eco a questi sentimenti, definendo l’attacco una chiara violazione delle norme internazionali.

Martedì, funzionari hanno riportato che attacchi aerei con droni e bombe guidate a Kharkiv hanno ferito almeno 57 persone e costretto all’evacuazione di 50 pazienti dalla principale struttura medica della città. Contemporaneamente, un altro attacco a un convoglio dell’ONU è avvenuto a Bilozerka, una cittadina in prima linea nella regione meridionale di Kherson, sebbene non siano stati segnalati feriti in questo incidente.0

Martedì, funzionari hanno riportato che attacchi aerei con droni e bombe guidate a Kharkiv hanno ferito almeno 57 persone e costretto all’evacuazione di 50 pazienti dalla principale struttura medica della città. Contemporaneamente, un altro attacco a un convoglio dell’ONU è avvenuto a Bilozerka, una cittadina in prima linea nella regione meridionale di Kherson, sebbene non siano stati segnalati feriti in questo incidente.1