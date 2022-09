A Roma vivace dibattito in strada con la deputata Laura Boldrini cacciata dalla manifestazione sull'aborto delle femministe di Non una di meno

Malgrado sia una paladina dei diritti femminili Laura Boldrini è stata cacciata dalla manifestazione sull’aborto delle femministe di “Non una di meno” a Roma. La parlamentare dem è stata accusata da alcune donne di non aver fatto abbastanza per la povertà delle donne che reclamano il diritto all’aborto.

Alcune manifestanti infatti hanno chiesto alla Boldrini di andarsene dalla piazza e l’hanno accusata di non difendere davvero il diritto all’aborto di tutte le donne, “in particolare quelle più povere e vulnerabili”.

Boldrini cacciata dalla manifestazione sull’aborto

Una ragazza, in particolare, ha detto: “Avete reso la pillola anticoncenzionale a pagamento”. E Laura Boldrini ha risposto: “Il problema è la distribuzione della pillola, non quello“. La replica è scattata subito: “Non è un problema? Non è un problema per chi se la può pagare! Per i giovani, per chi i soldi non ce li ha e vive nelle case popolari il problema c’è, solo che a voi non interessa“.

Una seconda donna ha poi detto: “Dovete andarvene da questa piazza, perché voi non rappresentate le rivendicazioni di questa piazza. Le donne il diritto all’aborto accessibile e gratuito non ce l’hanno anche per colpa sua“.

“A lei di chi è povero non frega niente”

Ovviamente la Boldrini ha replicato: “Il diritto all’aborto voi ce l’avete perché ci sono delle donne in Parlamento che l’hanno voluto e hanno lottato per questo“.

E di fronte all’appello all’unità della dem una manifestante ha chiosato: “Lo sa perché non siamo unite? Perché c’è proprio una differenza, che a lei delle persone che stanno nelle case popolari e nei quartieri di periferia non gliene frega niente. A me sì, e quelle persone le difendo”.