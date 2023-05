Laura Chiatti, "l'uomo che pulisce non è erotico": l'attrice chiarisce la sua posizione

Laura Chiatti è finita al centro di una polemica degna di nota dopo che, ospite di Domenica In, si è lasciata andare ad una considerazione poco felice sull’uomo erotico. L’attrice ha deciso di rompere il silenzio, chiarendo la sua posizione.

Laura Chiatti nella polemica per la sua visione di uomo erotico

“Facciamo le liti più tremende, ci scanniamo per tutto. Siamo totalmente opposti“, ha esordito Marco Bocci ospite di Domenica In. Alle sue parole hanno fatto eco quelle della moglie Laura Chiatti, che ha aggiunto: “Faccio io tutte le mansioni, cucino e tutto il resto. Anche perché io non tollero l’uomo che si mette a fare il letto, a dare l’aspirapolvere. Io proprio non lo posso vedere, sono all’antica in questo senso, con certi ruoli. Mi abbassa l’eros, me lo uccide“. Bocci, per nulla imbarazzato, ha sottolineato: “Io ci provo, ma non vuole che pulisco, che sparecchio, si incavola, mi dice di fare fermo“. La polemica, neanche a dirlo, si è accesa in un lampo.

Laura Chiatti: bufera per le parole a Domenica In

Dopo le dichiarazioni sulla sua visione dell’uomo erotico, Laura è finita nella bufera. Sui social ha ricevuto tanti commenti al vetriolo. “Ma vergognati… nel 2023 dire che la donna deve stare al suo posto e fare le pulizie mentre l’uomo non può…“, ha scritto un fan. A distanza di qualche ora dall’ospitata a Domenica In, la Chiatti ha voluto chiarire la sua posizione.

Laura Chiatti interviene nella polemica

Via Instagram, Laura ha dichiarato: