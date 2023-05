Laura Chiatti provoca i fan con l'aspirapolvere: "Mio marito mi dà il cambio"

Dopo le polemiche legate alla sua ospitata a Domenica In, Laura Chiatti ha deciso di provocare i fan mostrandosi con l’aspirapolvere in mano. L’attrice ha invitato tutti a stare tranquilli, visto che il marito Marco Bocci le darà il cambio.

Laura Chiatti provoca i fan con l’aspirapolvere

Laura Chiatti, dopo l’ospitata a Domenica In con il marito Marco Bocci, è stata accusata di sessismo. Il motivo? Le sue dichiarazioni sui ruoli che lei e il padre dei suoi figli hanno in casa. “L’uomo che pulisce? Mi uccide l’Eros“, aveva esclamato davanti ad una divertita Mara Venier. Le critiche sono arrivate puntuali come un orologio svizzero, tanto che perfino l’attore si è visto costretto a prendere le difese della moglie. Laura, chiarita la sua posizione, ha deciso di provocare i fan con un video in cui si mostra mentre passa l’aspirapolvere.

La gag di Laura Chiatti e Marco Bocci

In versione casalinga, Laura ha esclamato:

“Tranquilli, poi ci diamo il cambio“.

Ovviamente, la Chiatti si riferisce a suo marito Marco. Quest’ultimo, nel filmato in questione, è immortalato mentre si diverte in consolle improvvisando un dj set nella veranda di casa.

Le polemiche su Laura Chiatti

Mollato l’aspirapolvere a Marco, Laura si sarà divertita in consolle? Probabile. Difficilmente, però, questa gag social basterà a mettere a tacere le polemiche sull’intervista a Domenica In. Le sue dichiarazioni, infatti, continuano ad essere oggetto di discussione. “Faccio io tutte le mansioni, cucino e tutto il resto. Anche perché non tollero l’uomo che si mette a fare il letto, a dare l’aspirapolvere. Non lo posso proprio vedere, sono all’antica in questo senso, con certi ruoli“, aveva dichiarato la Chiatti.