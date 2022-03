Laura Cremaschi e Alessandro Moggi sono una coppia: vacanza da sogno alle Maldive.

Nuovo amore per Laura Cremaschi: la Bonas di Avanti un altro avrebbe una relazione con Alessandro Moggi. L’uomo, ex fidanzato di Raffaella Fico, avrebbe portato la showgirl alle Maldive, per una fuga romantica all’insegna del relax.

Laura Cremaschi e Alessandro Moggi insieme

Stando a quanto scrive il settimanale Chi, Laura Cremaschi e Alessandro Moggi sono una coppia. I due si starebbero frequentando in gran segreto e avrebbero trascorso gli ultimi giorni alle Maldive. Al riparo da occhi indiscreti, si sarebbero concessi una vacanza all’insegna del romanticismo e del relax. I diretti interessanti, da sempre molto discreti, non hanno né confermato e né tantomeno smentito il gossip. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha sottolineato che la storia d’amore tra l’imprenditore e procuratore sportivo e Elvira Savino, parlamentare di Forza Italia, è giunta al capolinea.

Una storia d’amore segretissima

La storia d’amore tra Laura e Moggi sarebbe segretissima. I due, almeno per il momento, non avrebbero alcuna intenzione di renderla pubblica. Prima del grande passo, infatti, vorrebbero essere certi che non sia un fuoco di paglia. D’altronde, Alessandro ha già collezionato diversi rapporti finiti male. L’ultimo, o meglio quello più interessante per gli amanti della cronaca rosa, è stato quello con la showgirl Raffaella Fico. L’imprenditore e procuratore sportivo ha anche un matrimonio alle spalle, quello con Fabrizia Lonardi, mamma dei due figli Ludovica Luna e Luciano junior.

Laura e Alessandro alle Maldive

Sbiriciando i profili Instagram di Laura e Alessandro, si coglie qualche scatto della vacanza alle Maldive. La Cremaschi è quella che ha condiviso maggiori fotografie, ma è bene sottolineare che in nessuna di queste compare Moggi. La Bonas di Avanti un altro è stata bene attenta a non lanciare nessun indizio sulla sua vita sentimentale. L’imprenditore, dal canto suo, ha preferito non lasciare traccia della fuga romantica.