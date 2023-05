Aperta un’inchiesta sulla morte di Laura Daidone, donna di 37 anni, scomparsa due settimane dopo un intervento per la rimozione di parte dell’intestino.

Laura Daidone, morta due settimane dopo un intervento: aperta un’inchiesta

Aperta un’inchiesta sulla morte di Laura Daidone, donna di 37 anni deceduta a due settimane di distanza da un intervento a cui si era sottoposta per la rimozione di parte dell’intestino, La comunità di Castellana Sicula è rimasta sconvolta. La donna era sposata e madre di due figli. I funerali si sarebbero dovuti celebrare oggi nella chiesa San Francesco di Paola, a Castellana Sicula, ma la famiglia ha presentato un esposto che ha fatto slittare la data per consentire all’Istituto di medicina legale del Policlinico di effettuare l’autopsia. Per il momento non sono ancora chiari i dettagli su cui la Procura cercherà di far luce.

Laura Daidone morta dopo un intervento: la risposta della struttura sanitaria

Laura Daidone si era sottoposta ad un intervento chirurgico all’ospedale Giglio di Cefalù. Dalla Fondazione che gestisce la struttura sanitaria si sono limitati a dichiarare che “le sue condizioni cliniche purtroppo erano troppo critiche e complesse. I nostri medici hanno fatto tutto il possibile. Ci dispiace tantissimo e siamo vicini e solidali alla famiglia nel dolore“.

Per Laura Daidone sono stati condivisi moltissimi messaggi di cordoglio sulle pagine social. Il marito Pippo Lo Verde ha condiviso una foto che ritrae la coppia con i due figli. “So che da lassù veglierai su questi due gioielli che mi hai regalato. Fai buon viaggio amore mio” sono le sue parole. L’Amministrazione comunale e la confraternita San Giuseppe di Castellana Sicula hanno deciso di annullare i festeggiamenti in onore del Santo in segno di lutto.