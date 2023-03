Laura Freddi e la relazione con Bonolis: "Sonia Bruganelli? Mi detestava"

Laura Freddi ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con l’amica Sonia Bruganelli, attuale moglie di quello che è stato il suo più celebre ex, Paolo Bonolis.

Laura Freddi: il rapporto con Paolo Bonolis

Oggi Laura Freddi ha uno splendido legame con il suo ex, Paolo Bonolis, e anche con sua moglie, Sonia Bruganelli. Lei stessa ha confessato però che, alla fine della sua relazione con il conduttore, il suo rapporto con quella che sarebbe diventata sua moglie non sarebbe stato rose e fiori. “Il suo era un odio virtuale, forse aveva idealizzato la mia figura, ma i cinque anni e mezzo che ho passato con Paolo sono una briciola, rispetto al loro matrimonio. Perché lo lasciai? Ci siamo voluti molto bene e separarsi è stata una sofferenza per entrambi. Io desideravo di più, una famiglia, ma il momento era sbagliato, i nostri tempi non coincidevano”, ha detto.

Oggi le due conduttrici sono ottime amiche e Laura Freddi ha confessato che si divertirebbero a prendere in giro Paolo Bonolis, che in passato (lei stessa ha scoperto) le avrebbe portate in vacanza negli stessi posti. “Viaggiavamo molto. Anche se con Sonia, sua moglie — ormai siamo diventate amiche, tanto che quando si è assentata per due puntate dal Gf Vip ha voluto me come opinionista al suo posto ed è stato un grande gesto — abbiamo scoperto che ci ha portato in vacanza negli stessi posti: Polinesia, New York, oggi ci ridiamo”, ha affermato. Sonia Bruganelli commenterà le sue parole?