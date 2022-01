Laura Freddi opinionista fissa al GF Vip? L’indiscrezione

Alfonso Signorini starebbe pensando di avere Laura Freddi come opinionista fissa al GF Vip 6.

Vista l’assenza di Sonia Bruganelli nella puntata del 3 gennaio al GF Vip Alfonso Signorini avrebbe pensato di concedere a Laura Freddi il ruolo di opinionista all’interno del programma.

Laura Freddi opinionista al GF Vip

Secondo i rumor in circolazione Alfonso Signorini avrebbe pensato di affidare a Laura Freddi il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, ma al momento sulla questione non vi sono conferme.

A lanciare l’indiscrezione sui social è stato Roberto Alessi, che ha scritto: “Pare, infatti, che la produzione del GF Vip sia rimasta soddisfatta della presenza della showgirl. Ora vorrebbero, stando alle voci, proporre al lei il ruolo di terza opinionista per questa seconda parte della trasmissione fino al rush finale.”

Ovviamente resterebbe opinionista del programma anche Sonia Bruganelli, con cui di recente Alfonso Signorini ha avuto un acceso scontro in diretta tv.

Laura Freddi e Sonia Bruganelli

Mentre Laura Freddi è giunta al GF Vip in sostituzione di Sonia Bruganelli (che ha dovuto assentarsi per via di alcuni impegni) la stessa moglie di Paolo Bonolis di recente ha abbandonato la diretta tv dopo un’accesa lite avuta con Alfonso Signorini, che ha avuto l’ardire di interromperla. Dopo la pausa pubblicitaria Sonia Bruganelli era tornata in studio e il conduttore l’aveva provocata dicendo: “Povera Bruganelli, le ho tolto la parola”.

Lei aveva replicato affermando: “Non si tratta di quello, ma dei modi con cui lo hai fatto”.

Laura Freddi: la vita privata

Laura Freddi è madre di una bambina nata nel 2018 dal suo amore per il fisioterapista Leonardo D’Amico. Oggi la conduttrice sembra serena e più felice che mai e in passato lei stessa aveva manifestato il desiderio di poter un giorno diventare madre. In passato la conduttrice è stata legata a Paolo Bonolis, oggi sposato con Sonia Bruganelli (madre dei suoi tre figli più piccoli).