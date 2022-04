Laura Maddaloni, fuori onda contro autori Isola dei Famosi: “Non è giusto”

Laura Maddaloni, fuori onda contro autori Isola dei Famosi: la moglie di Clemente Russo è infuriata.

Laura Maddaloni e il marito Clemente Russo sono stati eliminati da Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro e sono finiti su Playa Sgamada. Arrivati a destinazione, però, hanno commesso un piccolo errore. La donna, credendo di non essere in onda, si è scagliata contro gli autori dell’Isola dei Famosi.

Laura Maddaloni contro gli autori dell’Isola dei Famosi

Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Laura Maddaloni e Clemente Russo sono stati fatti fuori da Carmen Di Pietro e Alessandro. Marito e moglie, bagagli alla mano, hanno lasciato la playa principale e sono approdati a Playa Sgamada. Giunti a destinazione hanno subito fatto le nomination per eleggere il Capo. Concluso questo momento, credendo di non essere in onda, Laura si è scagliata contro gli autori del reality honduregno.

La Maddaloni si è infuriata perché crede di essere stata vittima di un’ingiustizia.

Lo sfogo di Laura Maddaloni

Laura, rivolgendosi a Clemente e ad alcuni membri dello staff, ha tuonato:

“Siamo sempre stati bravi noi eh, non ci lamentiamo mai e non facciamo mai scorrettezze. C’era una sorpresa delle bambine e non ce l’hanno fatta vedere, hai capito Clemente? C’era una pergamena, l’ho presa e mi hanno detto ‘lasciala là’. Gli ho detto ‘sono troppo educata e la lascio qua’, ma questo non è giusto perché non mi hanno fatto vedere le bambine. Sono l’unica mamma a cui non sono state fatte vedere le bambine”.

Stando allo sfogo, la Maddaloni ha scoperto di essere la destinataria di una sorpresa, ma quando ha provato a ottenere quanto le spettava è stata richiamata dagli autori.

Laura richiamata dagli autori dell’Isola

Mentre Clemente è rimasto in silenzio ad ascoltare il suo sfogo, gli autori le hanno fatto cenno di tacere. La Maddaloni e Russo hanno tre figlie: Rosy, Janet e Jane. La Judoka, alla fine della fiera, ha rispettato quanto le è stato chiesto, anche perché è molto probabile che la sorpresa non sia andata in scena per mancanza di tempo.