Negli ultimi giorni il nome della violinista bolognese, nota per essere il Primo Violino della Scala di Milano, è stato associato a Sanremo 2023.

Scopriamo insieme il perché e qualche dettaglio in più sulla vita dell’artista.

Laura Marzadori Sanremo: una nuova esperienza per la violinista

Come dice il proverbio “c’è sempre una prima volta” e anche per Laura Marzadori è così: la giovane violinista salirà per la prima volta sul palco dell’Ariston come ospite della serata duetti con il rapper Jacopo Lazzarini, che gareggia col nome d’arte “Lazza”, ed Emma Marrone. Laura è stata scelta proprio da Emma e il curioso trio si esibirà presentando la cover della canzone “La fine” di Tiziano Ferro nella serata del 10 febbraio.

Laura Marzadori Sanremo: biografia della violinista

Nata a Bologna il 9 gennaio 1989, Laura prende in mano un violino per la prima volta a soli quattro anni. È seguita nello studio dello strumento dalla famosa insegnante di metodo Suzuki, Fiorenza Rosi.

Diplomatasi con lode e menzione speciale al Conservatorio Martini di Bologna, ha proseguito a lungo gli studi con Marco Fornaciari.

Ha costantemente approfondito le sue capacità musicali grazie ai corsi di Giuliano Carmignola, Pavel Berman e Salvatore Accardo all’Accademia Stauffer di Cremona e alla Chigiana di Siena, dove ha ricevuto per ben due anni il Diploma d’Onore riservato ai migliori allievi.

Ad oggi continua a perfezionarsi con il prestigioso insegnante e violinista Zakhar Bron, suonando un violino Giuseppe Fiorini del 1925.

L’incredibile carriera di una violinista di successo

Salvatore Accardo nel 2006 definì Laura Marzadori come “uno dei maggiori astri nascenti del panorama violinistico internazionale” e così è stato. Laura Marzadori è una violinista di grande talento e di fama internazionale. Nel corso della sua carriera ha suonato con le più prestigiose orchestre di tutto il mondo.

Prima di raggiungere l’apice della sua fama, ha vinto numerosi concorsi importanti come il Premio “Città di Vittorio Veneto” a soli 16 anni: si tratta del concorso nazionale di maggior prestigio attualmente organizzato nel nostro Paese.

La svolta della sua carriera arriva però a 25 anni, quando Laura Marzadori vince il concorso internazionale per Primo Violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Attualmente ricopre questo prestigioso ruolo, lavorando con i migliori direttori al mondo.

Laura Marzadori: oltre la musicista c’è un influencer!

Con i suoi ben 119 mila follower su Instagram, Laura Marzadori è una vera e propria fashion influencer. Pur essendo molto riservata sui dettagli della sua vita privata, il pubblico segue con entusiamo il suo profilo fatto di molteplici scatti di moda, viaggi e ovviamente musica!

Non vediamo l’ora di vederla sul palco di Sanremo: sarà musica per le nostre orecchie!