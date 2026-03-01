Laura Pausini a Sanremo 2026: tutto quello da sapere

una guida pratica che unisce spettacolo e diritto: cosa cambia per artisti, organizzatori e aziende a Sanremo 2026

Laura Pausini a Sanremo 2026: guida completa

Laura Pausini torna sul palco di Sanremo nel 2026: questo evento non è solo uno spettacolo musicale, ma un caso pratico per valutare diritti, privacy e obblighi normativi che coinvolgono artisti, organizzatori e imprese collegate. Dal punto di vista normativo, occorre considerare più profili: diritti d’immagine, protezione dei dati personali, gestione della biglietteria e del merchandising, e l’uso dei contenuti digitali e dei social media.

1. Normativa e questioni rilevanti

Dal punto di vista normativo, le principali norme coinvolte sono il GDPR (Regolamento UE 2016/679) per la data protection, la normativa italiana sui diritti d’autore e i diritti connessi (SIAE e contratti editoriali), le disposizioni sul diritto all’immagine e la disciplina sui contenuti audiovisivi e lo streaming. Il Garante per la protezione dei dati ha più volte ricordato che eventi dal vivo con biglietteria digitale e app propongono rischi specifici di trattamento dei dati.

2. Interpretazione e implicazioni pratiche

Il caso di Laura Pausini a Sanremo 2026 implica responsabilità distribuite: l’organizzatore (Rai/ente ospitante) è spesso titolare del trattamento per i dati dei partecipanti e del pubblico, mentre terze parti (provider di biglietteria, piattaforme di streaming, agenzie di PR) sono spesso responsabili del trattamento o contitolari. Il Garante ha stabilito che ogni attività di profilazione per finalità commerciali, remarketing o analisi del pubblico richiede basi giuridiche chiare e informative trasparenti.

Per i diritti d’immagine, l’uso di riprese dell’artista e del pubblico per promozione e monetizzazione richiede accordi contrattuali specifici: la gestione dei concerti in televisione e online amplifica il valore commerciale e quindi la necessità di precise licenze e cessioni di diritti.

3. Cosa devono fare le aziende

Le aziende coinvolte (agenzie di merchandising, piattaforme di ticketing, fornitori streaming, sponsor) devono adottare misure concrete per la GDPR compliance e per la gestione dei diritti. Azioni pratiche incluse:

Redigere e pubblicare informative privacy chiare e facilmente accessibili per pubblico, staff e artisti, indicando finalità, basi giuridiche e tempi di conservazione.

Stipulare contratti di trattamento dei dati con fornitori (processor) che rispecchino gli artt. 28 e seguenti del GDPR e prevedano misure tecniche e organizzative adeguate.

Gestire il consenso in modo granulare per attività di marketing e profilazione, con procedure per la revoca e per il registro dei consensi raccolti.

Definire diritti d’immagine e licenze con l’artista e con i soggetti ripresi, prevedendo utilizzi diversi (TV, social, merchandising) e compensi/royalty dove necessario.

Implementare misure di sicurezza per la protezione dei dati sensibili (es. dati di pagamento) e piani di incident response in caso di data breach.

4. Rischi e sanzioni possibili

Il rischio compliance è reale: violazioni del GDPR possono comportare sanzioni amministrative fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo globale, oltre a danni reputazionali. Il Garante può imporre ordini di sospensione del trattamento e misure correttive. In ambito di diritti d’immagine e diritto d’autore, contenziosi possono generare risarcimenti e blocchi commerciali dei contenuti.

Rischi pratici frequenti a Sanremo: trattamento illecito dei dati di biglietteria (furto o uso non autorizzato), mancata informativa per riprese del pubblico, utilizzo non autorizzato di performance per scopi commerciali, e assenza di contratti chiari con fornitori tech e RegTech che gestiscono flussi di dati.

5. Best practice per compliance

Per ridurre rischi e garantire una partecipazione sicura e legale a un evento come Sanremo 2026, suggerisco le seguenti best practice:

Mappatura dei trattamenti : inventario completo dei flussi di dati (biglietteria, CRM, streaming, accrediti) con responsabilità chiaramente attribuite.

Privacy by design e by default : integrare la protezione dei dati nelle soluzioni tecniche (es. minimizzazione, pseudonimizzazione) sin dalla progettazione.

Formazione dedicata per staff, security e fornitori su data protection, gestione dei consensi e procedure di breach.

Valutazioni d’impatto (DPIA) per trattamenti ad alto rischio come lo streaming massivo, profilazione del pubblico e analisi biometriche se previste.

Policy sui contenuti e moderazione per social e user generated content, con procedure per rimozione tempestiva e gestione dei reclami relativi a diritti d’immagine.

Contratti solidi con RegTech e provider che includano audit rights, misure di sicurezza e clausole su sub-processors.

Conclusioni pratiche

In sintesi: l’evento di Laura Pausini a Sanremo 2026 è un’opportunità commerciale e di marketing rilevante, ma comporta obblighi normativi stringenti. Dal punto di vista normativo, la compliance non è un optional: organizzatori e aziende devono pianificare, documentare e attuare misure concrete per ridurre rischi e proteggere diritti. Come avvocato specializzato in diritto digitale, raccomando un approccio proattivo che unisca contrattualistica solida, misure tecniche e governance chiara.