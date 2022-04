Laura Pausini e il film: volevo fare l’architetto o la ceramista

Roma, 6 apr. (askanews) – Dal 7 aprile in esclusiva su Prime Video, in 240 Paesi e territori in tutto il mondo, arriva “Laura Pausini – Piacere di conoscerti” con la cantante, autrice e produttrice italiana, star globale amata in tutto il mondo.

Il film nasce da una domanda: cosa sarebbe successo se quella sera del 1993 Laura Pausini non avesse vinto il Festival di Sanremo? “Il pianobar? Io quello volevo fare.

Quando ho vinto Sanremo mi sono dimenticata del mio vero sogno. Ho avuto il grande privilegio di fare questo film perché tutti quanti nella vita si sono chiesti quale fosse il piano b? Quando ero piccola sognavo di fare piano bar, o di essere un architetto o una ceramista. Non avevo idea di quello che il destino aveva scritto per me. Da quando ho vinto Sanremo ogni giorno cerco di lavorare tantissimo, mia mamma dice troppo.

Perché quando vivi una vita come la mia che non ti aspettavi ti senti che devi ringraziare tutti e non ti sembra mai di aver fatto abbastanza perché è troppo grande”.

Il progetto è nato da un’idea originale di Laura Pausini, scritto da Ivan Cotroneo (La kryptonite nella borsa, Un bacio), Monica Rametta (Un bacio, Il volto di un altra) e Laura Pausini, diretto da Ivan Cotroneo, con la supervisione creativa di Francesca Picozza e con direttore della fotografia Gherardo Gossi (Diaz, Le sorelle Macaluso). Laura Pausini – Piacere di conoscerti è prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios.