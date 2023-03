Laura Pausini ha sorpreso tutti annunciando di aver sposato in gran segreto il suo storico compagno, Paolo Carta. Nelle ultime ore la cantante ha anche svelato cosa avrebbero chiesto come speciale dono di nozze.

Laura Pausini e Paolo Carta: il regalo di nozze

Nei giorni scorsi Laura Pausini e Paolo Carta hanno annunciato il loro “sì” avvenuto in gran segreto e i loro moltissimi fan felici per loro hanno contattato la cantante per inviare a lei e il marito un regalo di nozze. Laura Pausini ha quindi scritto un lungo messaggio sui social per ringraziarli e per chiedere loro di fare eventualmente una donazione alle molte associazioni sostenute da lei e suo marito in privato.

“Molti di voi ci stanno scrivendo per inviarci un regalo e apprezziamo moltissimo l’intenzione (…) Per questo invitiamo chiunque volesse farci un pensiero a fare una donazione a nostro nome a favore di alcune associazioni che da tempo sosteniamo nella nostra vita privata, certo che questo renderà felici tutti i bambini che quotidianamente sono sostenuti dalle stesse. Rendereste immensamente felici noi e loro!”, ha scritto la cantante via social. Lei e Paolo Carta sono genitori di una bambina, Paola, che ha portato loro le fedi nel giorno delle loro nozze.