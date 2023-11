Laura Pausini gelosa del marito: "Se qualcuno lo guarda ammiccando io..."

Laura Pausini ha un rapporto davvero splendido con suo marito Paolo Carta, e lei stessa ha confessato di essere alquanto gelosa di lui.

Laura Pausini gelosa del marito

Laura Pausini e Paolo Carta sono genitori della piccola Paola e, insieme, hanno costruito una splendida famiglia. Oltre ad un importante sodalizio artistico (lui è il chitarrista che è solito esibirsi con la cantante) i due sono praticamente inseparabili, e la stessa Laura Pausini ha confessato: “I miei amici sono allucinati perché ci guardiamo come se fossimo fidanzatini. Tra noi c’è amore, passione, fiducia e rispetto delle libertà reciproche”, e sulla sua gelosia ha ammesso: “I primi anni, molto… Oddio, sono gelosa anche oggi se qualcuno lo guarda in maniera ammiccante”.

Oggi Laura Pausini è considerata una vera e propria star a livello mondiale, ma lei stessa ha ammesso di voler continuare ad essere la stessa persona che è stata prima di diventare famosa. “La Laura che prende l’aereo è la stessa che prendeva il treno delle 7.30 a Solarolo e ora ha quasi 50 anni. Non sono più solo italiana, non sono più solo mia. Non penso mai a me come a una star, non sognavo di diventare famosa. Non avevo mai visto una donna fare pianobar, si figuri se pensavo che sarei andata a Sanremo o all’Olympia di Parigi o al Madison Square Garden di New York. Vivo la contraddizione. Aspiro a essere naturale dentro una vita che di semplice non ha niente”, ha affermato.