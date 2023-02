Laura Pausini, grande festa per i suoi 30 anni di carriera: "Keep calm"

Laura Pausini annuncia una grande festa per i suoi 30 anni di carriera: sono tre gli eventi da segnare in agenda.

Laura Pausini ha fatto un importante annuncio ai fan: in occasione dei suoi 30 anni di carriera sta organizzando una grande festa che coinvolgerà i seguaci di tutto il mondo.

Quando e dove andrà in scena?

Il 27 febbraio del 1993 Laura Pausini vinceva la sezione Novità del Festival di Sanremo con il brano La solitudine. Da quel momento sono trascorsi 30 anni e l’artista non poteva che organizzare una grande festa con i fan. “27.02.23: il nostro giorno, la nostra festa, il mio regalo per voi!“, ha scritto la cantante sui social.

La Pausini ha proseguito:

“NEW YORK, MADRID, MILANO. Cosa succederà? Keep Calm and SAVE THE DATES (no, il plurale non è un errore, capirete presto perché…)”.

Laura non sta organizzando una sola festa, ma tre eventi che andranno in scena a New York, Madrid e Milano.

Laura Pausini: il particolare emoziona i fan

L’annuncio fatto da Laura sui social è molto, molto particolare. Oltre alle parole sulla festa, i fan si sono emozionati anche per la foto condivisa: si tratta della giacca blu con cui la Pausini ha vinto il Festival di Sanremo.