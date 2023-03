Laura Pausini, la frase che fa discutere: "Mai più a Sanremo, va rispettata una gerarchia"

Laura Pausini ha da poco celebrato i suoi 30 anni di carriera e ha rivelato perché non sarebbe d’accordo con la possibilità di tornare a Sanremo.

Laura Pausini: l’opinione su Sanremo

A differenza di tanti altri suoi colleghi famosi che sono tornati sul palco del Festival di Sanremo, Laura Pausini ha precisato che sarebbe di tutt’altra opinione e ha pronunciato una frase destinata a far discutere. Secondo la cantante infatti esisterebbe una sorta di gerarchia e, dopo tanti anni di carriera, non sarebbe secondo lei giusto tornare sul palco dell’Ariston.

“Rispetto la decisione dei miei colleghi di andare in gara, dopo averlo vinto e con una carriera importante alle spalle”, ha affemato, e ancora: “Io non ho questo coraggio e per me il Festival non è come andare al Grammy, è un’altra cosa. Sono coraggiosi i colleghi che si sono messi in gara, dopo aver costruito una storia con un pubblico che ti ha portato avanti. Io però la vedo in maniera diversa e quando parlo con loro dico che non sono d’accordo perché per me bisogna rispettare quello che è stato creato insieme al pubblico, va rispettata la gerarchia. Ma è il mio punto di vista”.

In tanti tra i suoi colleghi famosi, da Giorgia a Elisa e Tiziano Ferro, sono tornati a Sanremo anche dopo essere diventati famosi in tutto il mondo e molti si chiedono se qualcuno di loro replicherà alle parole della celebre cantante.