Laura Pausini, la speciale dedica alla manager: le parole della cantante

Attraverso i social Laura Pausini ha scritto una speciale dedica a Fabrizia Cerciello, sua manager da 10 anni.

Laura Pausini: la dedica alla manager

Laura Pausini ha rotto il suo proverbiale riserbo per dedicare uno speciale messaggio a una delle donne più importanti della sua vita, ossia la manager Fabrizia Cerciello. Le due lavorano insieme da 10 anni e accanto alla sua manager la cantante ha ottenuto innumerevoli premi e riconoscimenti. Per questo, attraverso i social, ha deciso di festeggiare il loro decimo anno di collaborazione scrivendo:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

“Ne abbiamo passate di tutti i colori insieme, sentendoci complici, unite ma anche discutendo”, e ancora: “È una delle persone più importanti della mia vita, una donna che ammiro e alla quale mi affido (cosa per me davvero rarissima). So che sei riservata Fabri ma vorrei che tutti vedessero l’amore che provo per te ringraziandoti pubblicamente per la tua dedizione, testardaggine e capacità di influire sulle mie debolezze e per il coraggio che mi hai dato in questi ultimi anni a credere ancora in me, anche quando litigavamo”.

Fabrizia Cerciello ha lavorato con altri famosi artisti italiani oltre a Laura Pausini (tra cui Malika Ayane). In tanti sono curiosi di saperne di più sul suo conto dopo che la cantante le ha dedicato il suo affettuoso messaggio via social.