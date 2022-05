Laura Pausini negativa al Covid: “Dopo 11 giorni finalmente si riparte”

Dopo la conduzione dell'Eurovision Song Contest, Laura Pausini è risultata positiva al Covid ma dopo 11 giorni festeggia la libertà.

Maglia nera con incisa la scritta “Porca vacca! Torino, 10/05/2022”, per ricordare l’esclamazione durante la prima serata dell’Eurovision Song Contest, che ha condotto egregiamente al fianco di Mika e Alessandro Cattelan. Una t-shirt simpatica che non poteva passare inosservata, soprattutto se usata per fare un annuncio che tutti i fan aspettavano: Laura Pausini è finalmente risultata negativa al Covid ed è già pronta a salire di nuovo sul palco.

Laura Pausini negativa al Covid

Dopo 11 giorni, Laura Pausini sta bene ed è guarita dal Covid. Così, dopo oltre 10 giorni di isolamento, la famosa cantante può festeggiare la tanto desiderata libertà.

Qual è il modo migliore se non tornando a cantare? Come annunciato dalla stessa Pausini, l’8 giugno sarà al “BeMe”, una festa dedicata esclusivamente al suo fanclub.

Inoltre, solo pochi giorni dopo, sabato 11 giugno sempre all’Rcf Arena, sarà una delle protagoniste di “Una. Nessuna. Centomila. Il concerto”, il più grande evento musicale contro la violenza sulle donne.

“Dopo 11 giorni finalmente sono negativa! E si riparte! Ci vediamo l’8 giugno al #BeMe la festa del mio Fanclub e l’11 giugno per “Una. Nessuna. Centomila”, entrambi a Reggio Emilia”, ha scritto.