Laura Pausini presenta “Scatola”, maxi evento in simulcast 3D

Roma, 21 gen. (askanews) – E’ stato presentato in simulcast 3D “Scatola”, il nuovo singolo di Laura Pausini scritto da Madame. Una presentazione senza precedenti, contemporaneamente nelle piazze di Milano, Roma, Madrid, Parigi, New York, Città del Messico e Brasilia, grazie alla quale i fan di tutto il mondo hanno avuto l’occasione di vedere Laura Pausini esibirsi su maxi schermi digitali con una performance inedita.

A Piazza Navona, a Roma, la cantante ha sorpreso i fan, presentandosi personalmente.

“Sarà un anno di ritorno, ripartenza, e musica che non vedo l ora di vivere, perché ho voglia di ritrovare il mio pubblico, i miei fan – ha detto la cantante – La scatola di cui canto per me è un simbolo, ciò che è il vero contenuto del nostro cuore e della nostra testa”….

“La scatola – ha aggiunto Laura Pausini – è l’esatta fotografia di ‘Piacere di conoscerti’, il film di Amazon original che uscirà in esclusiva per Prime Video tra pochi mesi; mi sono chiesta sempre cosa sarebbe successo se non avessi avuto la fortuna e la costanza di vivere una vita così folle; cosa sarebbe cambiato? É quello che dice la canzone e quando ho deciso di realizzare il film ho capito che era la strada da seguire per raccontare proprio la mia vita”.