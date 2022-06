Laura Pausini sbarca su TikTok con la figlia Paola: il video è virale

Laura Pausini è sbarcata su TikTok grazie al primo video realizzato da sua figlia Paola.

Laura Pausini è approdata su TikTok grazie alla figlia Paola, e il loro balletto ha conquistato oltre 800 mila visualizzazioni in appena 12 ore.

Laura Pausini: il video su TikTok

Per la prima volta Laura Pausini ha condiviso un video su TikTok realizzato insieme alla figlia Paola, che ha coinvolto la madre per un balletto.

“Quando pensavi di aver già visto e fatto tutto, arriva tua figlia e… jiggle jiggle”, ha ironizzato la cantante nella didascalia alla breve clip, diventata rapidamente virale su TikTok (e dove ha fatto riferimeto al celebre brano su cui lei e Paola e hanno ballato insieme). Il video ha superato le 800 mila visualizzazioni in poche ore, e in tanti sono curiosi di sapere se Laura Pausini sarà protagonista di altri video in futuro.

La figlia Paola

La cantante ha uno splendido rapporto con sua figlia Paola, unica nata dal suo amore per il marito, Paolo Carta. Più volte Laura Pausini ha confessato di aver desiderato artedentemente una bambina nonostante le fosse stato detto che non avrebbe potuto avere figli:

“Quando ho saputo che non potevo avere bambini per me è stato un dramma, uno choc. Ho dovuto lavorare molto su di me perchè era il mio desiderio più grande.

E quando è arrivata la svolta, è stato un vero e proprio miracolo! E’ il motivo che ci fa stare al mondo! Ero impegnata nel mio tour e non ci pensavo affatto. Ma cantavo tutte le sere quella canzone, Celeste, dove parlavo di un figlio al quale far conoscere la mia terra. Dentro di me ci speravo. Ecco che a Perugia mi son sentita male durante un concerto e mia mamma mi consigliò di fare il test di gravidanza e risultò positivo”, ha confessato la cantante.