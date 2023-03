Laura Pausini si sposa: le pubblicazioni di nozze

Sul sito del comune di Roma sono spuntate le partecipazioni di nozze di Laura Pausini e Paolo Carta, che quindi entro la fine dell’anno diventeranno marito e moglie.

Laura Pausini: le pubblicazioni di nozze

Dopo aver rinviato le loro nozze a causa della pandemia da Coronavirus, Laura Pausini e Paolo Carta hanno finalmente deciso di sposarsi e in queste ore sul sito del Comune di Roma sono spuntate le pubblicazioni in riferimento alla coppia, che convolerà a nozze entro la fine dell’anno. I due non hanno ancora svelato dove e quando si celebrerà il loro matrimonio e in tanti, sui social, sono curiosi di saperne presto di più.

La cantante è legata a Paolo Carta da moltissimi anni e i due hanno avuto insieme un’unica figlia, Paola. In passato Laura Pausini non ha fatto segreto di aver vissuto enormi difficoltà prima di riuscire ad avere sua figlia e ha confessato tutto il suo amore nei suoi confronti.

Al momento la cantante non ha rivelato alcun dettaglio in merito al suo imminente matrimonio co il musicista e in tanti sui social non vedono l’ora di saperne di più sulla vicenda. Le nozze si svolgeranno nella Capitale? E se sì, quali saranno i celebri ospiti invitati all’evento?