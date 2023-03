Laura Pausini sposa Paolo Carta: la proposta di matrimonio della cantante

Laura Pausini e Paolo Carta sposi. La cantante romagnola ha condiviso sul suo profilo Instagram il video della proposta di matrimonio fatta al compagno Paola Carta. Oggi, mercoledì 22 marzo 2023 sono state celebrate le nozze.

Una proposta sui generis

Sempre loro. Dieci anni dopo. E a parti inverse. Quella di Laura e Paolo è stata una proposta di matrimonio diversa dalle altre. A farla è stata la cantante, che si è inginocchiata ai piedi del compagno mostrando la scatolina che conteneva il tradizionale – almeno quello! – anello.

La stessa Laura ha raccontato che il compagno Paolo, nonché suo chitarrista, le aveva già fatto la proposta. Dieci anni fa. Ma i due avevano deciso di rimandare le nozze perché in quel periodo la cantante era rimasta incinta della figlia Paola.

Festeggiamenti tra pochi intimi

Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati oggi di fronte a pochissimi intimi, alla figlia Paola e alle rispettive famiglie. Un matrimonio a porte chiuse, esattamente come desiderato dai neosposi, che hanno preferito una festa raccolta a un evento in grande stile. Tuttavia, la coppia non si è risparmiata di condividere con i fan qualche istantanea di un giorno così speciale: sia Laura che Paolo hanno pubblicato sui social alcune foto delle nozze.