Laura Torrisi colpita dal maltempo: “Siamo senza luce e acqua da 24 ore”

Laura Torrisi colpita dal maltempo: l'attrice è senza luce e acqua da 24 ore.

Il maltempo che imperversa in Toscana ha colpito anche l’abitazione di Laura Torrisi. L’attrice, via Instagram, ha mostrato ai fan i danni causati della tempesta di pioggia e ha sottolineato che la sua dimora è senza luce e acqua da ben 24 ore.

Laura Torrisi colpita dal maltempo

Laura Torrisi vive da tempo in Toscana, a Firenze. E’ nella sua casa immersa nel verde che è stata colpita dal maltempo, assistendo inerme alla tempesa di pioggia e fulmini. L’attrice, via Instagram, ha documentato quanto accaduto, dicendosi parecchio preoccupata per il cambiamento climatico. A didascalia di un filmato che riprende la bufera, ha scritto:

“Questa è la seconda tempesta di fulmini in due giorni. Oggi ci ha messo ko. Senza corrente ed acqua da stamattina”.

Le parole di Laura Torrisi

La Torrisi, senza luce e acqua, si è vista costretta ad utilizzare le candele per illuminare la casa. Non solo, senza acqua ha pensato bene di lavare le stoviglie sotto la pioggia. Per la serie, di necessità virtù. Passato il maltempo, Laura è tornata ad aggiornare i fan:

“Grazie dei messaggi, stiamo bene. Senza acqua nè corrente da 24 ore, ma almeno il tempo sembra darci tregua (per ora). Siamo ancora in allerta gialla. Attendiamo la protezione civile e gruppo elettrogeno in attesa del ripristino delle utenze. Nel frattempo ripuliamo dai danni dentro e fuori casa”.

L’attrice non perde la positività e si prepara a sistemare i danni, sia in casa che in giardino, causati dall’ondata di maltempo.

I danni causati dal maltempo

Laura ha mostrato alcune immagini del suo giardino, dove si vedono parecchi rami caduti a terra. Fortunatamente, almeno stando alle sue condivisioni Instagram, i danni non sono ingenti. La Torrisi, in ogni caso, ha sottolineato: “Be positive, sempre e comunque“.