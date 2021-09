Laura Ziliani, il parroco di Mirto: “Era provato dopo aver parlato con gli inquirenti”

Il parroco di Mirto Milani, arrestato con l'accusa di aver ucciso Laura Ziliani insieme alle due figlie della donna, ha parlato dell'indagato.

Il parroco di Mirto Milani, arrestato con l’accusa di aver ucciso Laura Ziliani insieme alle due figlie della donna, ha parlato dell’indagato. Don Andrea Pedretti lo ha descritto come un ragazzo riservato.

Laura Ziliani, il parroco di Mirto: “Chissò chi è veramente”

A pochi giorni dall’arresto di Mirto Milani, in carcere con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere per la morte di Laura Ziliani, Don Andrea Pedretti, parroco di roncola San Bernardo, ha parlato su Fanpage.it del ragazzo. “Conosco un ragazzo riservato e piuttosto chiuso. Non riconosco la persona che descrivono dalle carte. Chissà chi è veramente” ha dichiarato. Il ragazzo, che suonava la chitarra in chiesa, aveva confessato al parroco di essere preoccupato per la scomparsa della madre della fidanzata e di essere molto scosso dopo l’interrogatorio con i carabinieri.

Laura Ziliani, il parroco di Mirto: “Era sconvolto”

Fanpage.it ha chiesto al parroco se negli ultimi mesi Mirto Milani aveva suonato nella parrocchia. Don Andrea Pedretti ha risposto di si, che gli aveva chiesto di suonare la chitarra durante le messe perché lo vedeva sconvolto dopo quello che era accaduto. “Gli avevo chiesto di suonare la chitarra durante le Messe perché lo vedevo sconvolto dopo che mi aveva detto del fatto che la mamma della sua ragazza fosse sparita e la stavano cercando.

Era sconvolto perché lo avevano sentito i carabinieri e quindi era rimasto provato dall’interrogatorio” ha dichiarato.

Laura Ziliani, il parroco di Mirto: “Non sapevo nulla”

“Io cascavo dal pero, ascoltavo quello che mi diceva. Poi ho riscontrato esattamente su internet cercando la vicenda, perché non ne ero a conoscenza. Non sapevo nulla. Ho letto tutto sul web dopo che me ne ha parlato” ha dichiarato il parroco. Don Andrea Pedretti non conosceva la vicenda della scomparsa di Laura Ziliani, prima che gliene parlasse direttamente Mirto Milani.

Il parroco ha dichiarato di aver conosciuto un ragazzo molto riservato, ma ha pensato che possa avere una doppia personalità.