Laurea a 72 anni per Rosanna Brescia, che indossa fiera la sua corona di alloro per la magistrale in Scienze Storiche. L’Università La Sapienza di Roma oggi festeggia un traguardo di vita.

“I nostri auguri speciali vanno a Rosanna Brescia, che a 72 anni si è laureata in Scienze storiche”, scrivono sulla pagina ufficiale Facebook dell’università, “Congratulazioni a lei, per la sua storia e per questo bellissimo traguardo, e a tutti i neolaureati di questi ultimi giorni”. Nella foto celebrativa del momento, la donna sorride felice con in mano un mazzo di fiori e in testa la tradizionale corona di alloro, davanti alla statua della Minerva.

72 anni e una tesi di laurea scritta a mano

La tesi della 72enne è stata scritta interamente a mano. “È stato emozionante, non pensavo di farcela ma mi hanno aiutato le persone vicine. Nella vita non siamo mai soli”, ha detto Rosanna a la Repubblica, dopo la proclamazione. “Mi sono iscritta perché ho perso una figlia di 14 anni e questo percorso è come se lo avesse fatto lei, è come se oggi al posto mio ci fosse lei a cui dedico tutti i miei sforzi e i miei sacrifici”.

Rosanna Brescia e il marito hanno accudito la madre 96enne di lei durante il periodo di scrittura della tesi. “Ho fatto l’amanuense, come quelli che ho studiato a Paleografia Cristiana, mentre intimavo a mia madre e alla badante di fare silenzio per non perdere la concentrazione”, ha raccontato la laureata. “Adesso, una festa a casa insieme agli amici più cari.

So che l’università mi mancherà e chissà che adesso non decida di andare ancora avanti”.