Lauren Cho scomparsa da tre mesi: timore per la 30enne dopo il caso Gabby Petito

Lauren Cho è scomparsa da ormai tre mesi: della 30enne ancora nessuna traccia. La polizia intanto sta indagando per capire cosa sia accaduto.

Non si hanno più notizie da oltre tre mesi di Lauren Cho, donna 30enne del New Jersey, scomparsa nel nulla dal 28 giugno 2021. Nel frattempo i genitori della ragazza hanno lanciato un appello con l’obiettivo di capire cosa sia accaduto alla giovane.

Lauren Cho è scomparsa nella Yucca Valley in California. Purtroppo la cronaca internazionale è piena di episodi simili, l’ultimo caso è quello di Gabby Petito, 21enne trovata senza vita a settembre 2021 in una foresta nel Wyoming.

La donna è una maestra di musica che aveva scelto di cambiare vita e di trasferirsi in California. Da giugno si trovava nella Yucca Valley e stava alloggiando in una casa a poche ore da Los Angeles.

Secondo il racconto dei testimoni, la sera della scomparsa Lauren si trovava in compagnia di alcuni amici e dell’ex fidanzato. Un’uscita con la scusa di fare due passi in fretta e furia, poi nessuna traccia della sua presenza.

Con sé non aveva nessun documento personale, neanche il telefono. Le persone presenti in casa, non vedendola più tornare, hanno avvertito le forze dell’ordine.

Secondo quanto riportato da organi d’informazione locali, alcune fonti investigative avrebbero parlato di non aver alcun indizio che possa far pensare ad un omicidio.