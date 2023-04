Home > Askanews > Laurito: spogliarello per scudetto Napoli? "Non ci penso proprio" Laurito: spogliarello per scudetto Napoli? "Non ci penso proprio"

Roma, 26 apr. (askanews) – Il Napoli potrebbe vincere lo scudetto, ma Marisa Laurito, napoletana doc, non si spoglierà. Lo ha detto in radiovisione a Rtl 102.5 con Francesco Fredella, Gianni Simioli e Francesco Taranto. “Non è vero niente, non ci penso proprio. L’hanno detto gli altri, non ho più l’età per fare lo spogliarello. Cinquant’anni fa lo potevo fare, ma non l’avrei fatto lo stesso. Non so chi abbia messo in giro questa voce”, ha detto ridendo la conduttrice e attrice napoletana.

