L'Australia adotterà riforme legislative per combattere l'antisemitismo

Sydney, 18 dic. (askanews) – Il Primo Ministro australiano Anthony Albanese ha promesso sanzioni più severe contro “odio, divisione e radicalizzazione” in risposta all’attacco di Bondi Beach a Sydney, che ha causato la morte di 15 persone durante una celebrazione ebraica quattro giorni prima.

Questo pacchetto di misure include una definizione rivista di incitamento all’odio, che consente al Dipartimento degli Affari Interni di negare il visto a chi esprime commenti pieni di odio, nonché riforme educative volte a sensibilizzare contro l’antisemitismo.

“È stato un attacco alla comunità ebraica quello di Bondi Beach, ma anche un attacco allo stile di vita australiano. Gli australiani sono scioccati e arrabbiati. Io sono arrabbiato. È chiaro che dobbiamo fare di più per combattere questo flagello malvagio” ha detto.