Lautaro Martinez, ecco la super offerta dell’Arsenal: secondo Sport Mediaset sono circa 17 milioni a stagione, più o meno 275mila sterline alla settimana

Per Lautaro Martinez arriva la super offerta dell’Arsenal, con la società inglese che sarebbe pronta ad offrire al calciatore circa 17 milioni a stagione, più o meno 275mila sterline alla settimana. Insomma, in casa Inter si fanno i conti, ma fra i tifosi dell’Inter se ne fanno altri, conti di inquietudine, a contare gli addii seriali di gente come Conte, Hakimi e Lukaku, non esattamente pezzi di calibro medio nell’economia di gioco dell’undici milanese.

Gli ultimi boatos del calciomercato mettono Martinez al centro dell’attenzione e dei potenziali appetiti di più di una squadra del Regno Unito.

Lautaro Martinez, l’offerta dell’’Arsenal e i sogni del Tottenham per un eventuale dopo Kane

C’è per esempio il Tottenham, che ha Kane in odor di partenza e che nel caso avrebbe soldi da reinvestire anche per acquisti monstre, poi c’è l’Arsenal. E a proposito di quest’ultima squadra Sport Mediaset ha sparato la bomba: l’Arsenal potrebbe offrire a Lautaro 275mila sterline alla settimana, una robina come circa 17 milioni a stagione.

Ora, a tener conto del fatto che l’Inter per il rinnovo a Martinez avrebbe offerto una cifra inferiore e di molto e che sempre l’Inter è “monca” di gioielli con cui confermare la stagione-ruspa conclusasi a maggio con lo scudetto, l’offerta inglese potrebbe davvero allettare il calciatore argentino.

L’offerta dell’Arsenal per Lautaro Martinez: l’ingaggio dell’Inter e la quotazione “monstre”

Marotta e Ausilio avrebbero infatti garantito un ingaggio raddoppiato ma minimal rispetto alla “carota” Arsenal: 5,5 milioni di euro complessivi.

Ad onor del vero pochi giorni fa l’agente del calciatore aveva allontanato ogni voce di mercato: “Lautaro è felice in Italia”. Ma quanto è valutato Lautaro Martinez? Oggi l’inter gli dà un rating di 90 milioni di euro, cifra che per il momento pare irraggiungibile anche a contare le offerte migliori fra le migliori.

Sull’offerta dell’Arsenal a Lautaro Martinez il suo agente rassicura, ma aspetta l’assist dell’Inter

Però l’Inter ha anche da conciliare ambiente e bilancio, perciò l’agente di Martinez, per consentire che quella valutazione avvenga “in serenità”, è uscito allo scoperto e ha detto a Tyc Sports: “Oggi Lautaro non lascia l’Inter nonostante le offerte dell’Inghilterra. È felice e ama il club. La prossima settimana incontrerò la società per parlare di rinnovo. La nostra volontà è chiara, ma dipenderà anche da loro”. Più chiaro di così.