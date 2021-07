Lautaro Martinez, la figlia di soli cinque mesi è stata ricoverata in ospedale

Attimi di tensione per Lautaro Martinez. La figlia di soli 5 mesi è stata ricoverata in ospedale. La piccola non è in pericolo di vita.

Attimi di paura per la figlia appena nata di Lautaro Martinez che è stata ricoverata in ospedale a seguito di un incidente domestico durante il quale ha sbatutto la testa. A darne notizia gli stessi genitori che hanno informato che la piccola è fuori pericolo e sta bene.

Si sarebbe infatti trattato fortunatamente di uno spavento. Nel frattempo stando a quanto appreso, la piccina è stata trattenuta in ospedale per una notte in attesa di ulteriori accertamenti.

Lautaro Martinez figlia, ricoverata la piccola Nina di soli 5 mesi

“Si è trattato solo di un grande spavento e siamo tornati a casa dopo aver trascorso qualche ora in ospedale per controlli”, così il noto calciatore della nazionle argentina e dell’Inter Lautaro Martinez che ha fatto sapere quali sono le condizioni di salute della piccola che è stata ricoverata in ospedale.

Nelle stories pubblicate su Instagram il calciatore non ha mancato di pensare alla figlia di soli cinque mesi.

Lautaro Martinez figlia ricoverata, “Ho passato la prima notte di mia figlia lontano da lei”

In una intervista rilasciata qualche tempo al quotidiano La Nacion Lautaro Martinez ha parlato di come ha vissuto il momento della nascita della piccola Nina: “È rimasta nell’incubatrice, ho firmato le carte e sono dovuto andare ad allenarmi perché il giorno dopo avremmo giocato la prima semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, in casa.

Immagina, è nata mia figlia… ho finito l’allenamento nel pomeriggio, sono tornato in ospedale e sono rientrato, non potevo stare fuori. Poi sono semplicemente tornato a casa, perché accettavano un solo accompagnatore e c’era la madre di Agustina. Ho dovuto passare la prima notte della bambina lontano da lei. Ora tutta la mia vita è cambiata”.

Lautaro Martinez figlia ricoverata: Zanetti:”Sono molto contento per lui”

Nel frattempo l’ex campione argentino Javier Zanetti ha parlato delle qualità di Lautaro durante un’intervista rilasciata alla testata “Pupi” e a Canali IP nella quale ha commentato :”Ci siamo scambiati dei messaggi, sono molto contento per lui che ha avuto la possibilità di essere il numero nove della Nazionale che ha raggiunto questo titolo.

Ho visto la sua evoluzione all’Inter, il tipo di giocatore che è dentro e fuori dal campo. Dopo lo Scudetto, mi ha detto che era molto emozionato per la Copa America. Il fatto che sia diventato campione mi rende molto contento per lui e la sua famiglia”.