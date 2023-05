L'autista c'è ma non serve, in Scozia l'autobus a guida autonoma

Milano, 11 mag. (askanews) – L’autista c’è ma non serve… le mani sono pronte ad afferrare il volante nel caso fosse necessario ma a guidare è l’intelligenza artificiale. Siamo a Edinburgo, in Scozia dov’è stato inaugurato il primo servizio di bus a guida autonoma del Regno Unito.

“È qualcosa di nuovo – spiega l’autista – emozionante da vedere, fa parte della nostra rivoluzione tecnologica, delle nuove possibilità. È una buona cosa.

Abbiamo fatto più di dieci ore di prove su un paio di strade e anche un po’ d’esperienza in pista, su un circuito chiuso”.

I responsabili del servizio prevedono di trasportare almeno 10mila passeggeri alla settimana su un percorso di circa 25 Km. Cinque bus a guida autonoma utlizzano dei sofisticati sensori per orientarsi lungo il percorso su strade predeterminate a una velocità massima di 80 Km orari.

Il Regno Unito non consente attualmente la circolazione di veicoli completamente autonomi, per cui è richiesta sempre la presenza a bordo di un conducente di sicurezza. Telecamere ottiche e radar scansioneranno ogni lato della strada per verificare la presenza di pedoni e altri veicoli, inoltrando tutte le informazioni all’intelligenza artificiale che determinerà la posizione esatta e il percorso più sicuro per la sua destinazione.

“Ci sono almeno tre vantaggi fondamentali – ha spiegato Peter Stevens, policy director dell’azienda Stagecoach, che ha ideato il servizio – prima di tutto la sicurezza, crediamo, infatti, che questo servizio sarà molto più sicuro. Il secondo è l’efficienza, perché sarà più efficiente nei consumi, quindi c’è un vantaggio per l’ambiente. E poi il terzo riguarda l’esperienza del cliente. Pensiamo che ci sarà una migliore esperienza per il cliente”.

L’azienda stima che la guida autonoma farà risparmiare fino al 20% sul carburante rispetto a un veicolo a guida manuale, con un minore impatto sull’inquinamento e un maggior gradimento da parte dei passeggeri.

