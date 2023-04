L'auto prende fuoco, lui filma ma l'uomo muore: omissione di soccorso

La procura è sulle tracce della persona che lo scorso 6 febbraio ha filmato e diffuso sui social l’incendio di un’auto che prende fuoco senza prestare soccorso

Il video dell’auto che prende fuoco

Dopo un mese dal ricovero, a causa delle ustioni su tutto il corpo, è morto al Sant’Eugenio di Roma l’uomo di 53 anni che lo scorso 6 febbraio è stato soccorso sul Grande Raccordo Anulare avvolto dalle fiamme dopo che la sua auto ha preso fuoco.

Il video finito in rete

Un video di quanto accaduto era circolato in rete senza alcun rispetto per la vittima, tanto che la procura ha aperto un fascicolo d’inchiesta ipotizzando il reato di omissione di soccorso, e, come ha anticipato La Repubblica, sta cercando la persona che quel giorno ha ripreso tutto senza fermarsi ad aiutare l’uomo.

Una macabra ironia

Chi ha ripreso le strazianti scene dell’incidente – il passeggero di un’auto in transito – non solo non si è fermato a prestare soccorso e ha fatto circolare il video, ma ha addirittura commentato con macabra ironia quanto stava accadendo. Una indifferente crudeltà che lascia basiti.

L’accusa di omissione di soccorso

Subito dopo arrivano i soccorsi e l’uomo viene portato all’ospedale, fino al triste epilogo della sua morte. Ora si chiede giustizia e chi lo ha ripreso per un pugno di like sui social ora dovrà rispondere di omissione di soccorso.