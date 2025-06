L'autonomia regionale come motore di crescita economica per il Paese

“L’autonomia è un valore aggiunto per i territori e per l’intero sistema Paese: porta efficienza, crescita e maggiori risorse da reinvestire a beneficio dei cittadini”. Queste sono le parole del governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, durante la presentazione del libro “Autonomia. La rivoluzione necessaria” scritto dal suo collega veneto, Luca Zaia. La serata fa parte del programma “Aspettando Tolmezzo Vie dei Libri” e ha visto la partecipazione anche dell’assessore alle Finanze, Barbara Zilli.

Un modello virtuoso di autonomia

Fedriga ha chiarito che il Friuli Venezia Giulia, grazie alla sua autonomia speciale, ha saputo sviluppare un modello che ha stimolato investimenti e crescita. “Siamo passati da un assestamento di bilancio di 80 milioni di euro a oltre 1,3 miliardi. Questo dimostra che le risorse investite hanno prodotto valore e nuove entrate, creando un circolo virtuoso che mette in evidenza l’efficacia dell’autonomia”. Parole che risuonano forti e chiare, sottolineando un successo concreto.

Il governatore ha anche messo in evidenza l’importanza della collaborazione tra le diverse Regioni, in particolare attraverso la Conferenza delle Regioni, per sostenere un processo che garantisca a tutte le Regioni, anche quelle a statuto ordinario, una maggiore capacità decisionale. “Non chiediamo di più, ma di poter decidere meglio come investire”. Un concetto che invita a riflettere: come può un Paese che permette alle sue autonomie di funzionare, non essere più efficiente e sostenibile?

Il coraggio di chiedere

Ringraziando Zaia per il suo impegno nella promozione dell’autonomia differenziata, Fedriga ha ricordato come il Veneto abbia avuto il coraggio di chiedere la parola ai cittadini, quando questo tema era ancora poco discusso. “Oggi, quel cammino è diventato un tema centrale per il futuro dell’Italia”. Le sue parole rimangono nell’aria, lasciando domande senza risposta: sono le autonomie la chiave per un’Italia più forte e coesa?

Un futuro da costruire insieme

La serata ha evidenziato non solo i successi, ma anche le sfide da affrontare. L’autonomia non è solo un’opportunità, ma richiede responsabilità e impegno costante da parte di tutti. La crescita economica deve essere accompagnata da politiche inclusive che coinvolgano tutti i cittadini. È questo il vero test del successo di un’autonomia che si rispetti.

Concludendo, si può intuire che il dibattito sull’autonomia avrà ancora molto da dire. Tra aspettative, speranze e domande aperte, il futuro delle Regioni italiane passa attraverso un impegno condiviso e una visione lungimirante.