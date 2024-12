L'autore di "Squid Game": la situazione politica a Seul "sciagurata"

Seoul, 9 dic. (askanews) – È stato il più grande successo di Netflix e il 25 dicembre esce la seconda stagione. “Squid Game”, presentato in anteprima a Seul, è uno degli straordinari prodotti della cultura sudcoreana che sta ammaliando il mondo. E il suo creatore Hwang Dong-hyuk in conferenza stampa ha qualcosa da dire sulla crisi politica del suo paese con il tentativo fallito di imporre la legge marziale da parte del presidente Yoon Suk Yeol, che però è ancora al suo posto.

“Personalmente ritengo sciagurato e sventurato che l’intero paese non possa dormire per una vicenda così assurda, debba scendere in strada e passare la fine dell’anno fra ansia, paura e depressione”, ha detto in conferenza stampa. “Che sia con un impeachment o con le dimissioni, spero che questa persona si assuma le sue responsabilità il prima possibile e restituisca il prima possibile alla gente un Capodanno felice e reciprocamente sereno”.

“Squid Game” è un’esercitazione distopica sui ricchissimi che per puro divertimento fanno ammazzare fra di loro i poveri, un rutilante spettacolo ultra violento a sfondo etico che ha il sapore ossessivo, paranoico di tanta cultura sudcoreana.

Per Hwang Dong-hyuk, una riflessione sui nostri tempi: “In questa stagione troverete probabilmente scene che riflettono i conflitti, le divisioni, gli stravolgimenti del nostro paese e in realtà di tutto il mondo. Guardare Squid Game quindi non è molto lontano da guardare il mondo. Spero che possiate vederlo con questa idea in mente”.