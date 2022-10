L’autrice fantasy Cornelia Funke disegna in diretta per i bambini

Roma, 10 ott. (askanews) – La scrittrice tedesca Cornelia Funke è stata tra i super ospiti della festa di apertura della Settimana tedesca in Italia l’8 ottobre al Goethe Institut a Roma, mega evento organizzato dall’Ambasciata tedesca in collaborazione le principali istituzioni culturali tedesche a Roma e in Italia. L’autrice di bestseller fantasy, tra i quali la nota Trilogia del mondo d’inchiostro, ma anche il libro “Il re dei ladri” da cui è tratto l’omonimo film, si è intrattenuta con una folla di bambini e ragazzi nella Biblioteca Europea, disegnando per loro in tempo reale mentre il duo teatrale DilaliaDuett si esibiva in uno spettacolo tratto dalle sue opere.

Soprannominata la “J.K.Rowlings tedesca”, Funke sta ora lavorando alla serie Il Mondo Oltre lo Specchio – aperta con “Reckless – Lo specchio dei mondi” e seguita da “Fearless – Il mondo oltre lo specchio” e “Heartless – Il nemico immortale” – della quale sono previsti altri due libri.