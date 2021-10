Lavazza: sostenibilità fondamentale per l’azienda da anni

Trento, 5 ott. (askanews) – “Dal 2015 noi riteniamo che il discorso della sostenibilità sia fondamentale per l’azienda, oltre che naturalmente per tutto il mondo. Attraverso lo schema degli ESG noi abbiamo riletto tutte le nostre attività e moltissime di queste sono state plasmate e adattate ad avere obiettivi e a ottenere risultati importanti e sostenibili all’interno di tutto quello che noi facciamo: dai prodotti alle attività nel campo della produzione di caffè, ma non solo”.

Lo ha detto ad askanews Mario Cerutti, responsabile della Sostenibilità nel Gruppo Lavazza, intervenuto al MUSE di Trento alla presentazione della nuova Galleria della Sostenibilità.

“Il percorso verso la sostenibilità – ha aggiunto Cerutti – non può essere tanto lungo, occorre muoversi: tutti i dati lo dimostrano, occorre cercare di sviluppare sempre di più delle parabole positive. Noi nel nostro mondo del caffè abbiamo molti temi legati alla produzione della materia prima e qui ci sono molti temi legati alla sostenibilità che devono essere affrontati e sviluppati.

Ma ci sono tante cose da fare anche nelle normali attività, per esempio mi piace ricordare il nostro programma sul packaging, con il quale intorno al 2025 tutti i nostri prodotti saranno cambiati per andare in direzione di un packaging più sostenibile e riciclabile o compostabile, in ogni caso a impatto ridotto. Queste sono le attività principali che tutti dobbiamo fare: ridurre innanzitutto il nostro impatto; cambiare verso prodotti più sostenibili e poi l’ultimo passaggio è quello di trovare delle alternative per compensare questi impatti”.