Lavora a Gardaland e pubblica foto osè su OF: il parco non le rinnova il contratto.

Ilaria Rimoldi, è la protagonista di un caso che ha coinvolto Gardaland. La giovane era stata assunta a tempo determinato dal parco divertimenti con uno stipendio di 1100 euro netti al mese, ma non riusciva ad arrivare a fine mese. La ragazza ha deciso di “arrotondare” lo stipendio mostrandosi in pose audaci sulla piattaforma OF. Il noto parco non ha licenziato la giovane, ma allo scadere del contratto per Ilaria non è arrivato un rinnovo.