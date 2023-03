Lavoro, al via il Forum Talent Acquisition di Comunicazione Italiana

Roma, 8 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Domani, 9 marzo, in diretta dagli studi Tv 'Community House' in Roma, si terrà la terza edizione del Forum Talent Acquisition di Comunicazione Italiana, l’appuntamento italiano del Digital Recruiting e dell’Employer Branding. L’evento – che vedrà Adnkronos in qualità di Main Media Partner – sarà fruibile in diretta su comunicazioneitaliana.TV. Il Forum intende fare il punto sulle più urgenti questioni che interessano il mondo del recruiting e dell’attrazione di talenti. Si può parlare di recruiting in crisi, nell’era delle 'Grandi Dimissioni'? Quali contromisure dovranno adottare le imprese nelle attuali condizioni di scarsità dei talenti? Quali nuovi fattori di attrazione stanno mettendo a punto gli Hr per arrivare ai talenti 'giusti'? E, infine, quale sarà il contributo del digitale nel far fronte a tali trasformazioni?

A questi e altri interrogativi sarà dedicata un’intensa giornata di confronti Phygital Talk e presentazioni Phygital Speech, con il contributo di alcune delle principali realtà B2B del paese e la partecipazione in qualità di speaker di Chro, Head of recruiting, Hr manager e Talent Acquisition manager di aziende leader. Tra le molte tematiche in esame, l’impatto della Digital Transformation sulle pratiche di attraction, le strategie per far fronte alla scarsità di talenti, l’Employee Advocacy quale step successivo all’Employer Branding, la Corporate Social Responsibility quale fattore di attrazione, le peculiarità della Gen. Z in fatto di attrazione e recruiting e, per finire, il minimo comun denominatore di tutte le questioni affrontate: quale sarà il futuro della Talent Acquisition?

L’evento è organizzato da Comunicazione Italiana in collaborazione con l’Associazione For Human Community e vedrà la partecipazione di Adnkronos in qualità di Main Media Partner e di CleverConnect, nCore Hr, Risorse e Tutored in qualità di Partner. Per consultare il programma: http://www.talentforum.it/2023/programma. Per effettuare un’iscrizione da remoto: https://iscrizione.comunicazioneitaliana.it/registrazione_evento.php?id_appuntamento=1004. Per informazioni, scrivere a giovanni.sacchitelli@comunicazioneitaliana.it.