Lavoro: Amc Italia, domani in piazza per recruiting day

Roma, 30 set. (Labitalia) – Amc Italia, azienda leader nella vendita diretta dei sistemi di cottura di alta qualità per un’alimentazione salutare, prosegue la sua campagna di recruiting alla ricerca di 300 nuovi collaboratori in tutta Italia da inserire all’interno della squadra dedicata alla vendita diretta.

Gli incaricati vendite selezionati andranno ad affiancarsi alla squadra di 1.500 professionisti in Italia ed oltre 12.000 nel mondo. Dopo il grande successo del primo recruiting day di giugno, che ha visto Amc presente in 27 piazze italiane, il 1° ottobre Amc sarà nuovamente in piazza per il nuovo recruiting day dedicato a tutti gli appassionati del mondo della cucina che vogliono provare una nuova e avvincente esperienza lavorativa.

Durante il primo recruitment Amc ha generato oltre 500 leads e fissato più di 85 cooking show oltre ad aver instaurato rapporti con più di 80 persone interessate all’attività di consulente.

La nuova campagna di recruiting permetterà di mostrare a tutti gli interessati un nuovo modo di cucinare sano e innovato e allo stesso tempo, coloro che lo desiderano, potranno candidarsi per una nuova esperienza lavorativa. Ma non è tutto, lavorare in Amc può essere anche il trampolino di lancio per trasformare una passione in una vera e propria professione.

Secondo la ricerca recentemente condotta da Astra ricerche per Amc, che ha analizzato le percezioni, i comportamenti, i valori e le aspettative che stanno maturando nella nostra società riguardo al concetto di smart, si evince che gli italiani hanno un forte desiderio di una vita più smart e ritengono di primaria importanza sia l’utilizzo di prodotti tecnologici sia l’attenzione al cucinare sano. Rappresentare Amc significa veramente offrire esattamente quello che i consumatori vogliono, quindi lavorare per questo brand diventa facile e remunerativo.

Si tratta, infatti, di un prodotto di tendenza che può migliorare la vita quotidiana: per oltre il 37% degli intervistati è molto importante, anche in cucina, avere a disposizione un sistema semplice e veloce, che faccia risparmiare tempo e che consenta di cucinare bene ma con la più alta qualità a disposizione sul mercato. Il sistema di cottura Amc offre esattamente questo. Ma il recruitment quest’anno non avverrà solo nelle piazze. Amc sta infatti implementando anche i canali digitali per la realizzazione di opportunity meeting (meeting di reclutamento) oltre che ai più istituzionali colloqui negli uffici locali dislocati sul territorio italiano.

Per Amc i collaboratori sono da sempre il pilastro portante dell’azienda, indispensabili per fa comprendere la meglio ai clienti l’alta qualità e il funzionamento del prodotto oltre ad essere un vero e proprio punto di riferimento per i clienti. Si tratta di un lavoro indipendente che può essere svolto da chiunque lo desideri e in particolar modo da tutti coloro che amano la cucina, senza limiti di età o sesso. Chi entra a far parte della squadra Amc decide in autonomia quanto tempo dedicare al proprio lavoro e può scegliere di ottenere guadagni extra con un lavoro part-time o full-time. I prerequisiti fondamentali sono la voglia di fare, il piacere di stare a contatto con le persone e l’interesse per la cucina. Inoltre, tutti i nuovi consulenti riceveranno formazione e supporto direttamente da Amc e a titolo gratuito. Il 1° ottobre in occasione della giornata dedicata al reclutamento sarà possibile incontrare gli area manager di Amc presenti nelle principali piazze italiane con corner dedicati.