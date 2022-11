Lavoro, aziende sempre più alla ricerca di competenze digitali

Roma, 7 nov. (askanews) – Le aziende italiane sono sempre più alla ricerca di competenze specifiche che le supportino nel processo di trasformazione digitale. Per questo è nato il master di primo livello in Digital business development, realizzato dalla Scuola di alta fomazione dell’Università degli studi di Bergamo e giunto alla quinta edizione.

L’obiettivo del master è quello di formare Digital project manager in grado di potenziare e supportare i business aziendali con lo sviluppo di strategie, canali commerciali, digital marketing e comunicazione, attraverso la guida di professionisti del settore e consulenti, su casi di aziende partner e multinazionali, come spiega la professoressa Daniela Andreini, direttrice del master: “Noi in termini di numeri abbiamo tre certificazioni internazionali, cinque laboratori diversi, 360 ore di didattica frontale e il 100% di tasso di occupazione.

I nostri studenti, prima della fine del percorso hanno già una collocazione lavorativa o di tirocinio”

“Diciamo che il nostro master, essendo un master universitario, non solo forma le persone specificatamente su determinati tool, determinate piattaforme, ma il beneficio di frequentare un master universitario dà l’opportunità agli studenti di potere anche seguire dei seminari universitari cosiddetti cutting edge, per esempio in nostri studenti nella quarta edizione del master hanno potuto seguire dei master formativi sul metaverso, piuttosto che sul’esport, l’egaming e questo ovviamente permette di poter ampliare le conoscenze e le competenze che il master offre”.

Partner del master sono Salesforce, Kilometro rosso, Bdueb, Imaginars, Tagmageritalia, Webresults, Aruba, Semrush, Hubspot, Delmonte Scheider Electric e CdiNnovation.

E proprio Tania Danesi, Innovative media &marketing planner di CDiNovation, spiega l’importanza di queste nuove competenze nel mondo del lavoro: “La digital trasformation ha portato tutte quelle aziende che vogliono rimanere competitive nel proprio settore di riferimento a inglobare nuove professionalità all’interno del proprio organico dotate non solo di conoscenze tecnologiche ma anche di softskills per la gestione di dati e contenuti (10,14) (11,51) Io lavoro all’interno di CDinNovation che è l’acronomico di content and data innovation e il nostro obiettivo è quello di porci come partner strategico delle aziende per creare strategia media innovativa ma basandoci su dei fattori fondamentali: l’analisi dei dati e l’ascolto della rete”.

Le iscrizioni al master sono aperte fino al 23 novembre, mentre le lezioni inizieranno il 13 gennaio del prossimo anno.