Lavoro: Baldino (M5S), 'governo brancola nel buio e racconta bugie'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – "Il governo brancola nel buio, non sa quello che farà il prossimo anno. Non dice con quali risorse stabilizzerà l’aumento in busta paga per esempio. Oltretutto non si tratta neanche di taglio di cuneo ma è un sostituto di pagamento che aumenta la base imponibile; non sono neanche 100 euro in più in busta paga ma molti meno. Quando un governo ricorre a bugie o espedienti linguistici, come fa questo governo parlando impropriamente di taglio del cuneo fiscale storico, vuol dire che ha poco altro da raccontare. Dica il governo chiaramente quello che intende fare e con quali risorse. Si assumano responsabilità politica delle scelte. Bugie creano stato di incertezza". Lo dichiara Vittoria Baldino, del M5S.