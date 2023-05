Lavoro: Baldino (M5S), 'governo mente per questo scappa da domande'

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Stupisce la sfacciataggine con cui governo mente. Hanno presentato un mini taglio del cuneo fiscale come la svolta epocale nel mondo del lavoro. Invece di aumentare il salario minimo per legge, di fatto si dà ai lavoratori poche decine di euro in più in...

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – "Stupisce la sfacciataggine con cui governo mente. Hanno presentato un mini taglio del cuneo fiscale come la svolta epocale nel mondo del lavoro. Invece di aumentare il salario minimo per legge, di fatto si dà ai lavoratori poche decine di euro in più in busta paga, mentre l’inflazione morde all’8%". Così Vittoria Baldino, vicecapogruppo M5S alla camera dei deputati, questa mattina alla trasmissione Coffee Break.

"E’ solo una piccola compensazione che non basta a coprire decenni in cui i salari italiani sono diminuiti invece di aumentare come accaduto in tutto il resto d’Europa".

"Ma il governo è consapevole della debolezza della narrazione tanto che sono scappati dalle domande dei giornalisti, forse memori della figuraccia di Cutro. In entrambi i casi hanno usato una difficoltà per una inutile passerella politica".