Lavoro: Barzotti (M5s), 'maggioranza vuole azzerare discussione su settimana corta'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "La maggioranza si appresta a sferrare un nuovo attacco alle opposizioni. Dopo aver affossato le proposte di legge su salario minimo e conflitto di interessi, ora FdI, Lega e FI si preparano a fare lo stesso con la pdl unitaria per la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. Se le anticipazioni di stampa che danno notizia di un emendamento interamente soppressivo della proposta fossero confermate, ci troveremmo di fronte all'ennesimo quanto inaccettabile atto di forza compiuto nei nostri confronti. Non basta il decretificio a cui siamo di fronte da due anni a questa parte: anche gli spazi riservati alla discussione delle pdl delle opposizioni vengono sistematicamente azzerati. Questa, evidentemente, è la loro idea di democrazia. Daremo battaglia in commissione e in Aula, non gliela faremo passare liscia". Lo afferma in una nota la capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera, Valentina Barzotti.