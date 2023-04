Lavoro: Boccia (Pd), 'Cdm il 1 maggio ennesima operazione propaganda'

Roma,, 27 apr (Adnkronos) – "Il Cdm vara il Dl lavoro il 1 maggio? È l’ennesima operazione di propaganda perché anche sul lavoro, dopo il Def che compie tagli irrisori al cuneo fiscale e le contorsioni sul PNRR, questo governo mente sapendo di mentire". Lo dice il presidente dei senatori Pd Francesco Boccia.

"Presenta un decreto che chiama 'lavoro' ma che in realtà toglie risorse alla lotta alla povertà e rende più facile l'utilizzo del lavoro precario. E la conferma che questo provvedimento è solo una operazione di propaganda sta nel fatto che il governo sa bene che per varare nuove norme che riguardano sostegno e avviamento al lavoro e contro la povertà sarebbe necessario coinvolgere mondo del lavoro e sindacati, che saranno sentiti solo il 30 aprile, e convocare la conferenza Stato Regioni perché è in capo alle regioni mettere a terra le regole regole attuative del decreto", prosegue.

"Siamo a tre giorni dal 1 maggio e le regioni non sono state ancora convocate. Il Dl lavoro è la conferma che la linea di politica economica del governo è sbagliata e il Pd sarà in prima linea in Parlamento e nel Paese per contrastarla”, conclude Boccia.