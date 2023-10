Lavoro: Boccia (Pd), 'serve con urgenza contratto rider'

Roma, 20 ott (Adnkronos) – "Le sentenze del Tribunale di Milano che obbligano Deliveroo e Uber a versare i contributi per migliaia di rider sono molto importanti perché sanciscono un diritto sacrosanto: quello di veder riconosciuta la specificità di un lavoro sottopagato e sfruttato". Lo dice il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

"Per questo è necessario individuare una disciplina contrattuale specifica per questi lavoratori, in modo da evitare che aziende sleali facciano concorrenza a quelle che li assumono come dipendenti. Ma proprio per questo è urgente sfoltire le tipologie di contratti per evitare che questi lavoratori siano costretti, per lavorare, a rinunciare a giusta retribuzione e ai necessari diritti", prosegue.

"È necessario agire con urgenza sulla materia contrattuale per evitare che, come anche in questo caso, sia la magistratura, e meno male che lo fa, a tutelare lavoratori a rischio sfruttamento. Questi sono i problemi di tante cittadine e tanti cittadini e si questo vorremmo che la maggioranza e il governo si occupassero", conclude Boccia.